Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о том, что финал Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2021/22 пройдёт в Тюмени.

Слова Вяльбе цитирует агентство ТАСС. По словам главы ФЛГР, подготовка к проведению этапа организаторы начнут готовиться буквально с завтрашнего дня.

Елена Вяльбе подтвердила, что финал Кубка мира-2021/22 состоится в России, как и было указано в предварительном проекте календаря.

«Старты пройдут в «Жемчужине Сибири», где есть все для проведения соревнований такого уровня», — отметила Вяльбе, добавив, что на трассе будут некоторые изменения, в частности, спуск перед финишем спринтерского круга.

«Очень длинный спуск на финише, кто садится сзади, по-любому выигрывает», — рассказала Вяльбе.