Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова исполнила два четверных прыжка из трех в прогоне произвольной программы перед выступлением на ЧМ в Стокгольме.

Спортсменка вышла на прогон практически без разминки и начала прокат с каскада из тройного флипа и тройного тулупа, затем упала с четверного сальхова.

После этого спортсменка исполнила чисто каскад из тройного лутца и тройного тулупа, а также двойной аксель.

Во второй половине программы Трусова прыгнула каскад четверной лутц-тройной тулуп, четверной тулуп с помаркой на выезде и каскад из тройного лутца и сальхова через ойлер.

Напомним, выступление Александры Трусовой ожидается в 22:11 по московскому времени, она открывает вторую разминку.