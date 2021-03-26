На Международном автодроме Бахрейна в Сахире сегодня, 26 марта, состоятся первые свободные практики первого этапа Гран-при в текущем сезоне-2021 — Гран-при Бахрейна.

Старт первой тренировки болидов назначен на 14:30 по московскому времени. В 18:00 по Москве стартует вторая тренировка.

Прямую трансляцию первой свободной практики можно будет посмотреть здесь:

На завтра, 27 марта, назначены третья свободная практика, а также квалификация. В воскресенье, 28 марта, состоится итоговая гонка турнира, старт запланирован на 18:00 по московскому времени.

Предсезонные тесты-2021 также состоялись в Бахрейне в начале марта.

В 2020-м году победителем Гран-при Бахрейна оказался британский представитель команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.