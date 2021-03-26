Российская пловчиха, трёхкратный призёр Олимпийских игр и шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова попала в заявку на все дистанции брассом на предолимпийском чемпионате России по плаванию.

Информацию об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

Известно, что Юлия Ефимова выступит на чемпионате России на трёх дистанциях: 50, 100 и 200 метров брассом. Две из этих дистанций являются олимпийскими — 100 и 200 метров, поэтому в соревнованиях будет проходить целенаправленный отбор в команду для участия в Играх в Токио 2021 года.

Отметим, Юлия Ефимова является бронзовым и серебряным призёром Олимпиад на дистанции 200 м брассом, а также серебряным призёром на дистанции вдвое короче. На ЧМ она трижды выигрывала золото на 200 метров, два раза — на 50 метров и один раз — на 100 метров.