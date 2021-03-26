Российская фигуристка, трехкратная чемпионка России Анна Щербакова допустила четыре падения в прогоне произвольной программы на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

Спортсменка начала прокат с четверного флипа и упала с прыжка. Затем фигуристка прыгнула два двойных акселя, зашла на тройной лутц и упала.

После этого фигуристка чисто сделала каскад из тройного флипа, ойлера и тройного сальхова, зашла на каскад из тройного лутца и риттбергера и упала со второго прыжка, а затем вновь упала с тройного лутца.

Напомним, Анна Щербакова идет лидером в турнирной таблице после короткой программы, ей единственной удалось пробить отметку в 80 баллов.

В произвольной программе Щербакова будет выступать последней, ее выход на лед ожидается в 23:46.