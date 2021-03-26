Японская фигуристка, чемпионка четырех континентов Рика Кихира не стала исполнять четверной сальхов в прогоне произвольной программы на тренировке на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.

Программу спортсменка выполнила безошибочно, начав с лёгкого тройного сальхова. Затем Кихира исполнила каскады из тройного акселя и двойного тулупа, тройного флипа и сальхова через ойлер. Во второй половине программы Кихира прыгнула каскады двойной аксель — тройной тулуп, тройной флип — тройной тулуп, сдвоила заключительный прыжок — лутц.

Напомним, начало произвольной программы у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме назначено на 20:00 по московскому времени. Заключительная разминка появится на льду около 23:00 по московскому времени.