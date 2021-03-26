Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, почем его команда проведет ближайшую игру в Сочи и прокомментировал присутствие болельщиков на трибунах.

Черчесов объяснил, что выбрали Сочи из-за суровости русской зимы. По словам Черчесова, приняли россиян хорошо, поле подготовленное, гостиница рядом.

«Болельщики важны не только для нас, но и для соперника. Ажиотаж есть, главное, чтобы была атмосфера. Я уже говорил, что Россия чуть ли не единственная страна, где жизнь протекает почти нормально», — рассказал Черчесов.

Тренер отметил, что ему хотелось бы, чтобы было больше чем 30 процентов на стадионе, как разрешил УЕФА, но в сборной уже рады, что болельщик будет с командой.

Напомним, что в субботу, 27 марта, сборная России проведет матч со Словенией во втором туре квалификации чемпионата мира. Матч состоится на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало игры в 17:00 по московскому времени.