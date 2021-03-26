Хорватский тренер Ивица Олич и ЦСКА обсуждают сроки контракта. Как сообщает «Спорт-Экспресс», специалисту предложено соглашение сроком на 1,2 года — до конца следующего сезона.

В контракт также может быть включен пункт об автоматическом продлении еще на один сезон — в случае успешной работы.

Напомним, что Олич возглавил ЦСКА после того, как Виктор Гончаренко был отправлен в отставку с поста главного тренера. Специалист уже прокомментировал возвращение в столичный клуб, за который ранее выступал в качестве футболиста.

В данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В ближайшей игре чемпионата России ЦСКА сыграет с «Тамбовом» в гостях.