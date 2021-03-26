Сегодня, 27 марта, сборная России встретится с командой Словении во втором туре квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре. Матч состоится на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ранее команда Станислава Черчесова провела встречу первого тура, в которой обыграла в гостях Мальту со счетом 3:1. Авторами забитых мячей в составе сборной России стали Артем Дзюба, Мариу Фернандес и Александр Соболев.

В случае победы на словенцами сборная России возглавит свою отборочную группу. Словения в первом туре обыграла фаворита сборную Хорватии (1:0). Еще в одной встрече сборные Кипра и Словакии разошлись миром со счетом 1:1.