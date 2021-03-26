Центровой «Зенита» Алекс Пойтресс поделился ожиданиями от предстоящей встречи Единой лиги ВТБ с подмосковными «Химками».

По его словам, «Химки» — хорошая команда, которая показывает результаты хуже, чем играет.

«Мы должны подойти к этой игре сконцентрированными и попытаться добыть победу. Нам не следует недооценивать любого соперника. Мы уже проиграли им дважды, поэтому сейчас подходим с хорошим настроем, мы должны сделать свою работу. У них много отличных игроков в составе, все они могут отличиться очками», — приводит слова Пойтресса официальный сайт «Зенита».

Как отметил Пойтресс, в команде необходимо продолжать играть также как «Зенит» играл, лучше войти в игру, сыграть максимально все 40 минут. Пойтресс подчеркнул профессионализм каждого из игроков, которые сфокусированы и готовы играть.

Встреча «Зенита» и «Химок» в рамках Евролиги начнется сегодня в 20.00.