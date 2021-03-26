В число кандидатов на пост наставника московского «Спартака» вошел испанский специалист Рафаэль Бенитес. Экс-тренер «Ливерпуля» и «Реала» может возглавить «Спартак» после ухода Доменико Тедеско. Этом пишет «Москва.ру» со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

Сообщается, что 60-летний испанец вновь оказался в шорт-листе претендентов на пост главного тренера московского клуба. Позиция главного тренера освободится в «Спартаке» летом по окончании сезона, поскольку Тедеско уже объявил, что покинет клуб по окончании контракт.

Напомним, что Бенитес в начале 2021 года ушел с поста главного тренера китайского «Далянь Про» и вернулся в Испанию. Причиной его отставки стало желание больше видеться с семьей, чего из-за пандемии было почти невозможным. Такая же причина ухода из «Спартака» — у Доменико Тедеско.