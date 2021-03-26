Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, выступающие в танцах на льду, завершили ритм-танец на чемпионате мира в Стокгольме. Пара продемонстрировала уверенное катание и захватила лидерство.

Дуэт показал танец «Величайший шоумен». В ходе выступления были продемонстрированы твизлы и финнстеп четвертого уровня. Гурейро сделал паттерн и дорожку 3-го уровня. Поддержка — на четвертый уровень. Все элементы были справедливо отмечены судьями. За свой танец российская пара получила 75,58 балла.

Далее на лед выйдут другие представители России. Александра Степанова/Иван Букин начнут выступать в 17:09. Виктория Синицина/Никита Кацалапов представят свой ритм-танец в 17:42.