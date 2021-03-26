Некоторые футболисты «Сочи» получили предложение продлить контракты с клубом, но на менее выгодных условиях.

По данным портала «РБ Спорт», речь идёт о защитнике Михе Мевле и нападающем Антоне Заболотном, которые ранее выступали за «Зенит». Зарплату Мевли планируется снизить с 1 миллиона евро в год до 400 тысяч, Заболотному хотят урезать оклад вдвое — с 1 миллиона до 500 тысяч.

Отметим, игроки переходили из «Зенита» в «Сочи» на условиях, которые имели в петербургском «Зените», пересмотреть их соглашения не получилось, а сейчас клуб планирует снизить нагрузку на платёжную ведомость. «Сочи» сейчас идет на четвертом месте в РПЛ.

По данным источника, похожие тенденции наблюдаются и в других клубах РПЛ.