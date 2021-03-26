Падение Александры Трусовой на 12-е место в короткой программе — сенсация, но не приговор: у «русской ракеты» еще есть шансы подняться на пьедестал. Однако для этого придется не только прыгнуть выше головы, но и сделать это несколько раз — например, пять.

Между ней и лидирующей Анной Щербаковой сейчас 16 баллов. Казалось бы, пропасть, но на самом деле она отыгрывается довольно просто — одним каскадом с четверными лутцем. За 4л-3т на чемпионате России Саша получила 19,31 балла (при 15,70 по базе). То есть, чтобы догнать соперницу, Саше нужно прыгнуть квад-каскад, и уже после этого можно начинать борьбу относительно на равных.

Щербакова, скорее всего, пойдет на два четверных: либо на сольные флип и лутц, как это было на чемпионате страны, либо на один сольный, второй — в каскаде. Трусовой при таком раскладе нужно тоже делать два квада плюс вышеупомянутый каскад. По идее, это должно вывести россиянок на одну прямую, по факту — нет, так как в уме необходимо держать колоссальное преимущество Ани по второй оценке.

Трусова не в силах тягаться со Щербаковой в компонентах, несмотря на то, что её навыки скольжения в этом году по сравнению с прошлым — как небо и земля. Но не всегда судьи действительно руководствуются лишь тем, насколько хорошо подана программа: это доказывается на примере Туктамышевой, у которой при блестящем прокате баллы за презентацию оказались ниже, чем у соперниц.

Чтобы компенсировать отставание (как в компонентах, так и в GOE — вероятно, Аню как лидера будут судить более лояльно), Саше нужно заходить на еще один четверной — четвертый по счету. Но и тут не всё так просто: Щербакова вряд ли откажется от каскада из тройных лутца и риттбергера, который при чистом исполнении может принести 13-14 баллов. Она прыгала его даже при кошмарном самочувствии на чемпионате России, поэтому нет никаких предпосылок к тому, чтобы не повторить и сегодня.

А Трусова? Решится ли она на эту комбинацию? Здесь остается интрига: с одной стороны, Саша владеет элементом и успешно исполняла его в Челябинске, с другой — это не самый простой и стабильный для неё каскад, а падение с тройного лутца в короткой программе отнюдь не добавляет уверенности. Возможно, для неё даже проще будет вставить в программу еще один четверной — пятый по счету.

Терять Трусовой и Плющенко уже нечего: никакие места, кроме призовых, для них не будут даже удовлетворительными. Рисковать — единственный возможный сегодня вариант. Да, пять квадов — невероятная по сложности задача, но только она позволит Александре бороться за места в медалях. Теоретические, пусть и очень призрачные, шансы есть даже на победу, но более достижимой кажется бронзовая медаль.

Саше предстоит выступать раньше соперниц, поэтому она не будет знать, ошибутся ли те — ей придется сразу идти на максимум, с расчетом именно на себя, а не на падения конкурентов. Осечки у Кихиры и Туктамышевой возможны, как и у Щербаковой, но полагаться на них не стоит.

Выкатает ли Трусова программу с пятью четверными? Стоит признать: такой результат ей не покорялся ни разу в карьере. Но она не может не понимать, что этот чемпионат для неё, вероятно, не только первый, но и последний. Поэтому и на произволку надо выходить с настроем «всё или ничего».