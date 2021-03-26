Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ушла с тренировки без проката произвольной программы на чемпионате мира в Стокгольме.

Воспитанница Алексея Мишина готовилась к тренировочному прокату, но как только зазвучала музыка её произвольной программы, Туктамышева поехала к бортику и покинула лёд. Алексей Мишин при этом остался смотреть у борта за другими участницами.

Напомним, что чемпионка мира 2015 года занимает третье место после короткой программы, имея 78,86 баллов. Лидерство захватила трёхкратная чемпионка России Анна Щербакова, у которой 81 балл. Вторую строчку пока занимает японка Рика Кихира с показателем в 79,08 балла.

Произвольная программ одиночниц состоится сегодня, 26 марта.