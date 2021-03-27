На Международном автодроме Бахрейна в Сахире сегодня, 27 марта, пройдут третьи свободные практики первого этапа Гран-при в текущем сезоне-2021 — Гран-при Бахрейна. Сразу после этого начнется квалификация.

Старт третьей тренировки болидов назначен на 15:00 по московскому времени. В 18:00 по Москве стартует квалификация.

В воскресенье, 28 марта, состоится итоговая гонка турнира, старт запланирован на 18:00 по московскому времени.

Напомним, что предсезонные тесты-2021 состоялись в Бахрейне в начале марта.

В 2020-м году победителем Гран-при Бахрейна стал британский представитель команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.