Состоялась официальная церемония взвешивания перед матчем-реваншем между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом. Весы Поветкина показали значение на 8 кг меньше британца: 103,5 кг у Поветкина и 112,1 кг у Уайта.

Напомним, что в первом поединке, который проходил в августе 2020 года, Поветкин отправил в нокаут Диллиана Уайта в пятом раунде. В ходе самого боя россиянин сам дважды побывал в нокдауне в четвертом раунде.

В активе 41-летнего Поветкина 39 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (среди них 25 нокаутом) и потерпел 2 поражения. Ещё один бой завершился вничью. В активе 32-летнего Уайта 27 побед и два поражения в 29 боях на профессиональном ринге.