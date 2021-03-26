Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев признан болельщиками сине-бело-голубых лучшим игроком команды по итогам марта. Хавбек набрал 37,96% голосов, тем самым опередив Вендела (35,57%) и Вячеслава Караваева (9,01%).

Отметим, что в марте 28-летний футболист сыграл три матча в составе «Зенита», в которых сделал две голевые передачи. Особенно футболисту удался матч с ЦСКА, где он сделал два ассиста и заработал удаление Ильзата Ахметова. Всего Кузяев сыграл за «Зенит» 114 матчей, в которых забил 16 мячей и сделал 18 результативных передач.

Стоит отметить, что Кузяев признается лучшим игроком месяца второй раз подряд. Ранее лучшими игроками месяца становились Алексей Сутормин (декабрь), Юрий Жирков (нобярь), Александр Ерохин (октябрь), Артем Дзюба (сентябрь) и Малком (август).