В концовке лыжного сезона россиянин Ермил Вокуев дал смелое и неоднозначное интервью: в нём он наехал на лидера команды, новоиспеченного чемпиона мира Александра Большунова. По мнению Ермила, в России популяризируют не лыжные гонки, а именно главного спортсмена страны.

Услышать такое мнение было непривычно и странно — в особенности от Вокуева. Ермил сильно выделяется на фоне остальных россиян, потому что совершенно не стремится к борьбе на Кубке мира: он бегает марафонскую серию Ski Classics, а на традиционных соревнованиях появляется редко. В прошлом году он даже отказался приезжать на престижную многодневку «Тур де Ски», хотя имел персональную квоту как лидер Континентального кубка.

«Популяризация, по-моему, происходит скорее Большунова, а не лыжных гонок или других лыжников. Интерес именно к его личности. Везде Большунов, Большунов», — заявил Вокуев в интервью «Спорт-Экспрессу». Смело. Но справедливо ли?

Безусловно, фамилия Большунова в прессе появляется с завидным постоянством — с этим не поспоришь, да и не надо. Ведь это вполне закономерно с учетом тех результатов, которые он показывает. Два глобуса, две пирамидки «Тур де Ски» и четыре медали чемпионата мира — разве этого недостаточно, чтобы о тебе заговорили?

Большунов действительно играет огромную роль в популяризации российских лыж, но думать, что внимание привлекается только к его персоне — в корне неверно. Выходя в топ, Сан Саныч туда же выводит и сам вид спорта: даже «Матч ТВ», со времен своего появления ставивший биатлон выше всего остального, по полной закупился лыжными трансляциями. Неужели, по мнению Вокуева, федеральное ТВ транслировало юниорский чемпионат мира ради Большунова, которого там не было и быть не могло? Теперь в телевизионный эфир попадают даже марафоны той самой серии Ski Classics, которую бегает Ермил — и Сан Саныча там, понятное дело, тоже нет.

Большунов, при всей своей непубличности, стал тем самым медийным лицом, которое привело в российские лыжи огромную аудиторию — за это его стоит поблагодарить, но никак не критиковать. Во время соревнований Кубка мира на ТВ то и дело мелькают флэш-интервью с представителями команды — не только лыжниками, но и тренерами, и даже сервисёрами. В биатлоне, который любят называть спортом домохозяек, каждого условного Пихлера или Хованцева знают в лицо. Но многие ли любители спорта, не следящие за лыжами целенаправленно, еще год-два назад могли узнать того же Егора Сорина?

Сейчас большая лыжная семья стала хорошо известна болельщикам, и речь не только о мужской части команды. Когда незадолго до чемпионата мира Наталья Непряева и Татьяна Сорина получили травмы, для зрителей это стало едва ли не трагедией. Но кто волновался за Сорину до декрета, когда она еще выступала под фамилией Алёшина? Юлия Ступак после окончания сезона бросила в «Инстаграме» призыв оставить её в покое хотя бы на время: журналисты так рьяно пытались выпросить у неё интервью, что довели девушку до необходимости публично молить об отдыхе. Разве всё это — не популярность российских лыж, пусть и пришедшая благодаря успехам Большунова?

Заявление Вокуева похоже на детский каприз: мол, я ведь тоже выигрываю, но обо мне так не говорят. Умалять заслуги Ермила мы совершенно не хотим: он действительно хорош в марафонской серии — в его активе и победы, и призовые места. Но узнала бы широкая аудитория об этих марафонах, если бы на фоне побед Большунова телевидение не кинулось освещать все лыжи, какие только возможно?

Уровень популярности лыж по-прежнему уступает тому же биатлону, но то, что происходит сейчас — это огромный скачок вперед по сравнению с тем, что было еще несколько лет назад. Аналогичным образом в топ вышло российское фигурное катание — сначала нашим козырем была одна только Медведева, потом появилась Загитова, и уже после неё — Трусова с четверными прыжками. Для того, чтобы публика полюбила вид спорта, ей надо дать героя, и в лыжах им стал Большунов.