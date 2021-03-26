В пятницу, 26 марта, прошла первая свободная практика Гран-при Бахрейна — дебютного этапа сезона-2021 Формулы-1.
Лучшее время продемонстрировал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Вторым оказался Валттери Боттас из «Мерседеса». Третье место занял Ландо Норрис из «Макларена». Действующий чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон стал четвертым.
Российский дебютант «Формулы-1», пилот «Хааса» Никита Мазепин показал двадцатый результат, заняв последнее место. У его партнера по команде Мика Шумахера 19-е время.
Гран-при Бахрейна продолжится двумя свободными практиками. Также завтра состоится квалификация. Основная гонка намечена на воскресенье.
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