В Тюмени начнется чемпионат России по лыжам. Более недели российские представители лыжного спорта будут соревноваться в разных дисциплинах.

В субботу, 27 марта, пройдут спринтерские гонки. В 11.00 утра стартует квалификация у мужчин и женщин классическим стилем. На 13.00 запланированы финалы.

По словам российской лыжницы Татьяны Сориной, она серьезно готовится к чемпионату России — для нее это очень важный старт.

«Так же, как и чемпионат мира. Планирую бежать всю программу, может пропущу какую-то одну гонку», — уточнила Сорина.

Соревнования в Тюмени продлятся до 4 апреля.