Российские теннисисты Андрей Рублёв (4) и Аслан Карацев (17) проведут свои матчи на представительном теннисном турнире серии «Мастерс-1000» в Майами (США). Рублёв во втором круге проведет встречу с американцем Теннисом Сандгреном. Ранее Сандгрен пробился во второй круг почти без борьбы, поскольку представитель Испании Педро Мартинес-Портеро отказался от продолжения борьбы при счёте в двух сетах 4:6, 0:2.

Карацев сыграет с Михаилом Кукушкиным из Казахстана. Оппонент Кукушкина тоже снялся: британец Джек Дрэйпер (WC) проиграв первый сет со счётом 5:7, предпочел закончить поединок.

Лидер посева Даниил Медведев начнет встречу с 1020-й ракеткой мира Лу Яньсюнем из китайского Тайбэя. Карен Хачанов сразится с немцем Янником Ханфманом.

Турнир в Майами с призовым фондом $ 3 343 785 определит победителя 4 апреля.