Российская пара Александра Степнова и Иван Букин неплохо откатали ритм-танец на чемпионате мира в Стокгольме. Ошибок избежать не удалось, но судьи оценили их выступление в 83,02 балла.

Степанова и Букин стартовали с превосходного исполнения твизлов и финнстепа, однако на дорожке паттерн Степанова споткнулась. Дорожка по средней линии вышла третьего уровня, поддержка — четвертого. Ошибка дорого сказалась: Фигуристам не хватило балла до их личного международного рекорда.

Это второй результат после пары Пайпер Гиллес — Поль Пуарьре, у которых танец получился очень артистичным. Судьи оказались очень щедры к канадским фигуристам, оценив их выступление в 83,37 балла.

Впереди — выступление сильнейшей разминки.