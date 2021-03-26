Российская фигуристка Александра Трусова заявила пять четверных прыжков в произвольную программу на чемпионате мира.

Спортсменка намерена исполнить сольные флип, сальхов и тулуп, а также два лутца в каскадах — с тройным сальховом и тройным тулупом.

Напомним, после короткой программы Трусова занимает 12-е место: она упала с тройного лутца, поэтому осталась без каскада. Её отставание от лидирующей Анны Щербаковой составляет около 16 баллов, от третьего места — 14.

В первую тройку вошли Щербакова, японка Рика Кихира и еще одна россиянка Елизавета Туктамышева. Произвольная программ состоится сегодня, 26 марта, и начнется в 20:00 по московскому времени.