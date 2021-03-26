Российская фигуристка Анна Щербакова заявила два четверных прыжка в произвольную программу на чемпионате мира: лутц и флип.

После короткой программы россиянка возглавляет турнирную таблицу. На втором месте идет японка Рика Кихира, которая сегодня намерена прыгнуть тройной аксель и четверной сальхов. Замыкает тройку лидеров Елизавета Туктамышева, в плане которой два тройных акселя, один из них — в каскаде с двойным тулупом.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова, после короткой программы опустившаяся на 12-е место, заявила пять четверных прыжков.

Произвольная программа состоится сегодня, 26 марта, и начнется в 20:00 по московскому времени. Чемпионат мира проходит в Стокгольме (Швеция) в формате «пузыря», фигуристы выступают при пустых трибунах.