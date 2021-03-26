В Стокгольме (Швеция) проходит чемпионат мира по фигурному катанию. После ритмического танца в лидеры вышли россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Действующие чемпионы Европы выступили безупречно и получили от судей 88,15 баллов. Второе место заняли американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донахью, набравшие 86,05. Замкнул первую тройку еще один дуэт из США — Мэдисон Чок и Эван Бейтс с результатом 85,15.

Чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин идут на пятом месте, набрав 83,02 балла. Партнерша допустила помарку на дорожке шагов, поэтому повторить личный рекорд дуэту не удалось.

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, также представляющие Россию, идут на десятом месте с результатом 75,58.

Произвольный танец состоится завтра, 27 марта, и начнется в 19:00 мск.