В пятом матче 1/2 финала «Запада» СКА будет принимать «Динамо» Москва. Матч пройдет в «Ледовом дворце» 26 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

Клуб в рамках регулярного чемпионата смог заработать на свой счёт целых 82 балла и тем самым завершить групповой этап на второй позиции. В рамках четвертьфинала команда встретилась с «Динамо» из Минска.

В рамках трёх поединков СКА все встречи провёл очень хорошо, сперва триумф со счётом 4-2, затем в более упорной борьбе 6-4 и в завершении 4-3 в овертаймах. В четвёртой встречи, однако дожать своих соперников не удалость и как итог счёт 1-2, обидно однако.

Итоговый поединок прошёл в плюс для СКА, там в очень плотной и упорной борьбе с большим количеством ошибок клуб одержал победу в овертаймах с результатом 4-3. В рамках полуфинала для СКА начало не задалось, клуб проиграл московскому сопернику в разгромным результатом 1-4.

«Динамо» Москва

Клуб завершил регулярный сезон на третьей позиции в Западной конференции. За 60 встреч коллектив забрал в свою копилку 94 балла.

Под конец группового этапа команда из Москвы сумела выйти в стрик из шести побед подряд, что безусловно повлияло на итоговый результат. Помимо этого «Динамо» Москва обыграла «Северсталь» в рамках плей-офф стадии в открывающем матче.

В предыдущей встрече с сегодняшним соперником клуб завершил матч победой с результатом 1-4, о чем мы писали выше.

Прогноз

Победа СКА оценивается в 2.30, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.92, а на победу «Динамо» Москва — 2.87.

Эксперты считают, что чудо дважды не произойдёт и сегодня СКА возьмёт ответную победу с коэффициентом 2.30