Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин оценили свое выступление в ритм-танце на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Спортсмены идут на пятом месте из-за ошибки на дорожке шагов.

«Очень грубую сегодня ошибку допустили, поэтому расстроены сегодняшним днем. Я в большей степени, потому что я допустила. Но есть завтрашний день», – приводит слова Степановой РИА «Новости».

По словам партнера, сейчас им нужно вернуться в отель и всё переварить, чтобы выйти на произвольный танец с новыми силами.

«Нас преследовали разные болезни, но сейчас мы в строю, рады здесь кататься даже когда на трибунах сидят не так много людей», – сказал Букин.

Произвольная программа состоится завтра, 27 марта, и начнется в 19:00. В лидеры вышли россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов, также в тройку вошли два американских дуэта — Мэдисон Хаббелл и Закари Донахью, Мэдисон Чок и Эван Бейтс.