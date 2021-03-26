Бывший российский фигурист Максим Ковтун оценил шансы Александры Трусовой на медали чемпионата мира.

После короткой программы спортсменка идет на 12-м месте, так как сорвала каскад из-за падения с тройного лутца. По мнению Ковтуна, многое будет зависеть от того, как Трусова провела выходной: она могла попытаться реабилитироваться на тренировке и потратить много сил или, наоборот, отдохнуть.

«Нужно переждать этот момент и сохранить настрой на прокат до соревновательного дня. С этим контентом у Трусовой стопроцентные шансы на тройку», — приводит слова Ковтуна «Чемпионат».

Напомним, Трусова заявила пять четверных прыжков в произвольную программу. Она намерена исполнить сольные флип, сальхов и тулуп, а также два лутца в каскадах — с тройным сальховом и тройным тулупом.