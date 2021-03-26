Комментатор по CS:GO Фёдор KvaN Захаров высказался об уровне подготовки к Мейджору по Dota 2 ONE Esports Singapore Major 2021. По его словам, организаторы главных чемпионатов по League of Legends, PUBG и Valorant, без каких-либо глобальных проблем провели свои мероприятия, когда по Dota 2 одни проблемы. Этими мыслями Захаров поделился в твиттере.

Очень странно наблюдать как после серии успешных LAN турниров по LoL, PUBG и Valorant — в доте сейчас всё настолько плохо с прилётом команд на место проведения.Это орги не смогли перенять удачный опыт и схему проведения из других дисциплин или просто очень сильно «не прокнуло»?

Ранее комментатор и ведущий по Dota 2 Виталий v1lat Волочай поделился информацией о том, что мидер коллектива PSG.LGD Чэн NothingToSay Цзинь Сян всё ещё не может попасть в Сингапур, чтобы принять участие в грядущем Мейджоре ONE Esports 2021. Эту информацию Волочай озвучил в своём телеграм-канале.