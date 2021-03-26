В Эстерсунде проходит чемпионат Швеции по биатлону. Сегодня, 26 марта, состоялись спринтерские гонки, победителями стали Йеспер Нелин и Эльвира Оберг.

Нелину потребовалось 23 минуты 16,3 секунды на прохождение дистанции с двумя кругами штрафа после «стойки». Второе место занял Себастьян Самуэльссон, проигравший 0,6 секунды с одним промахом. Замкнул тройку призеров Мартин Понсилуома, допустивший три ошибки на втором рубеже. Олимпийский чемпион Пепе Фемлинг остановился в шаге от пьедестала.

У женщин лучший результат показала Эльвира Оберг: допустив по одному промаху на каждой стрельбе, она финишировала с результатом 20 минут 29,3 секунды. Второе место заняла ее старшая сестра Ханна, зашедшая на три штрафных круга. Замкнула тройку лидеров Мона Брорссон с двумя ошибками. Перешедшая из лыж Стина Нильссон стала девятой с пятью промахами.