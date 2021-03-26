Бывший российский фигурист Максим Ковтун поделился мнением о выступлении Елизаветы Туктамышевой на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

«Что касается Туктамышевой, то она приехала кайфовать. Лиза спокойно, расслаблено показывает всё, что заявлено. От неё веет спокойствием. Два тройных акселя в исполнении Лизы достаточно, чтобы встать на пьедестал», — приводит слова Ковтуна «Чемпионат».

Напомним, после короткой программы Туктамышева идет на третьем месте: она безупречно исполнила каскад с тройным акселем. В произвольную программу она заявила два акселя — сольный и в каскаде с двойным тулупом.

Борьба за медали в женском катании завершится сегодня, 26 марта. Начало произвольной программы — в 20:00 мск.