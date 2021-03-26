На Международном автодроме Бахрейна в Сахире завершилась вторая свободная практика первого в сезоне этапа Гран-при Формулы-1. Лучшее время показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Со вторым результатом финишировал Ландо Норрис из «Макларена», третьим стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Новый партнер Ферстаппена по команде Серхио Перес стал лишь десятым, вернувшийся в Формулу-1 Фернандо Алонсо — 15-м. Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин второй раз за день показал последний, 20-й результат, его напарник Мик Шумахер стал 18-м.

Гоночный уик-энд продолжится завтра, 27 марта: в 15:00 состоится третья свободная практика, в 18:00 — квалификация. Гонка будет проходить в воскресенье в 18:00 мск.