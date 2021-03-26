Петербургский СКА на своей арене принимает «Динамо» в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Стартовое вбрасывание в Ледовом дворце было произведено в 19:30 по московскому времени.

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На данный момент «армейцы» выигрывают серию со счетом 3-1. Победа в сегодняшнем матче выведет их в следующий раунд Кубка Гагарина.

В первом матче СКА потерпел домашнее поражение с крупным счетом 1:4, затем выиграл вторую игру — 1:0. Серия переместилась в Москву, там «армейцы» вырвали победу в овертайме — 3:2, а в четвертый матч уверенно взяли со счетом 3:1.

Победитель этого противостояния выйдет либо на ЦСКА, либо на ярославский «Локомотив».