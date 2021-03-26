Американский радиоведущий Роб Ледерман лишился работы за расистское высказывание в адрес титулованной американской теннисистки Серены Уильямс.

В эфире программы «Morning Bull» на радио «97 Rock Buffalo» он сравнил цвет кожи 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» с подгоревшим тостом. Обсуждая степень прожарки своего завтрака, Ледерман сказал следующее:

«Я бы сравнил тосты с привлекательностью женщин. Мне никогда не выйти на уровень Серены Уильямс. Но мне очень комфортно с уровнем Холли Берри».

Репортёр ESPN Марсель Луи-Жак осудил коллегу за эту выходку. Он заявил, что и так существует незаслуженное клеймо, связанное с цветом кожи, а Ледерман еще усугубил ситуацию, сравнив его с подгоревшим тостом.