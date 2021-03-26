В Стокгольме (Швеция) продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. В 20:00 по московскому времени стартовала женская произвольная программа, прямая трансляция доступна здесь.

Из-за пандемии коронавируса организаторы отменили жеребьевку второй части соревнований, поэтому спортсмены будут выходить на лёд в обратном порядке, т.е. лидирующая Анна Щербакова будет выступать последней.

В общей сложности в произвольной программе выступят 24 спортсменки. Первой из россиянок борьбу начнет Александра Трусова, ставшая 12-й в первый соревновательный день. Сегодня она выйдет на лед в третьей разминке под 13-м номером.

В сильнейшую разминку, помимо Щербаковой, попали Елизавета Туктамышева, японки Рика Кихира и Каори Сакамото, кореянка Йелим Ким и американка Карен Чен.