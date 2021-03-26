Подмосковные «Химки» в домашнем матче принимают петербургский «Зенит» в рамках 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Игра на «Арене Мытищи» стартовала в 20:00 по московскому времени.

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Команды уже встречались между собой в первой половине сезона, «Химки» тогда одержали гостевую победу со счетом 88:83. Кроме того, в марте команды играли в Единой лиге ВТБ, «Зенит» вновь потерпел поражение — 78:81.

В турнирной таблице «Зенит» идет на девятом месте — в трех очках от зоны выхода в плей-офф. «Химки» располагаются на последней, 18-й строчке.