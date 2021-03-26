В Ледовом дворце Санкт-Петербурга проходит пятый матч серии плей-офф КХЛ между СКА и московским «Динамо». После 20 минут игры хозяева ведут со счетом 1:0.

Единственная шайба была заброшена за девять секунд до перерыва, отличился форвард СКА Евгений Тимкин. Для него этот гол стал первым в текущем розыгрыше плей-офф.

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Сегодняшний матч может стать решающим: если СКА одержит победу, то выйдет в следующий раунд Кубка Гагарина. На данный момент счет в серии — 3-1, команды играют до четырех побед.

В первом матче СКА потерпел домашнее поражение с крупным счетом 1:4, затем выиграл вторую игру — 1:0. Серия переместилась в Москву, там «армейцы» вырвали победу в овертайме — 3:2, а в четвертый матч уверенно взяли со счетом 3:1.

Победитель этого противостояния выйдет либо на ЦСКА, либо на ярославский «Локомотив».