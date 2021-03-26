Бывший российский фигурист Максим Ковтун оценил поведение Александры Бойковой после произвольной программы на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, дважды упала, поэтому дуэт опустился на третье место. После объявления оценок Александра сказала тренеру Тамаре Москвиной: «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира», имея в виду победивших Анастасию Мишину и Александра Галлямова.

По мнению Ковтуна, Бойкова и Козловский преждевременно задумались о победе, выйдя в лидеры после короткой программы.

«Что касается фразы Бойковой в адрес тренера, то ей просто обидно. Наверное, ребята столкнулись с какими-то трудностями, в этот момент их обошли. Но тренер — не твоя собственность, у него своя жизнь и своя карьера. Никто не будет придерживать сильных новичков», — приводит слова Ковтуна «Чемпионат».

Максим добавил, что Бойковой и Козловскому после неудачи не стоит задумываться о смене тренера и уходить от такого специалиста, как Москвина. Сильную конкуренцию, возникшую внутри группы, можно использовать себе во благо, считает Ковтун.

Напомним, Мишина и Галлямов перешли к Москвиной год назад. Чемпионат мира в Стокгольме стал для них первым в карьере.