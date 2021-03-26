Бывшая российская фигуристка Мария Бутырская поделилась ожиданиями от женской произвольной программы на чемпионате мира. Александра Трусова, ставшая 12-й в первый день соревнований, планирует исполнить пять четверных прыжков.

По мнению Бутырской, Трусовой придется кататься наотмашь, чтобы забыть провал в короткой программе.

«Иногда так бывает, что проваливаешь короткую программу и отлично катаешь произвольную. Поэтому Саше главное – правильно войти в это состояние и сделать все, что от нее зависит. Но вообще я думаю, что ей даже немного легче сегодня будет: на нее мало что давит, у нее нет первого места», — приводит слова Бутырской Sport24.

Экс-спортсменка отметила, что Трусовой еще не удавалось прыгнуть пять четверных, но неудача в короткой программе может ее встряхнуть. Она пожелала спортсменке удачи и посоветовала бороться не с соперницами, а с самой собой.

Произвольная программа стартовала в 20:00 мск. Трусова будет выступать под 12-м номером в 22:11.