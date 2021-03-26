Олимпийская чемпионка Меган Дюамель призналась, что подверглась хейтерской атаке из-за своих слов в адрес российской фигуристки Анны Щербаковой.

Перед стартом чемпионата мира Дюамель в подкасте The Skating Lesson сказала, что ей сложно наслаждаться катанием россиянки, так как она выглядит болезненной. После этого на канадку обрушился шквал критики.

По словам Дюамель, в превью турнира она назвала Щербакову грустной, потому что она часто плачет после прокатов, и болезненной, потому что у Анны действительно были проблемы со здоровьем, в том числе перенесенный коронавирус. При этом, по словам Меган, она предрекла россиянке победу.

«Я восхваляла ее четверные лутц и флип, ее великолепные позы и шикарные выступления. Но с тех пор меня атаковали как в инстаграме, так и в российских СМИ. Журналисты приводили неправильные цитаты, говорили, что я якобы высказалась о тренере этой фигуристки, а это неприемлемо. Но о тренере я ничего не говорила», — написала Дюамель в «Инстаграме».

Экс-спортсменка призналась, что некоторые личности, а также российские СМИ неоднократно называли ее расисткой.

«Они могут ненавидеть меня и насмехаться надо мной столько, сколько им угодно, мне без разницы, но когда словом «расист» швыряются с таким неуважением, я перехожу черту. Российские СМИ называли меня так во многих статьях, это неприемлемо», — написала Дюамель.

Меган подчеркнула, что не позволила себе ни одного расистского комментария, тем более что они со Щербаковой — представительницы одной расы. По словам канадки, она шокирована такой реакцией на свои слова, поскольку не хотела никого обидеть.