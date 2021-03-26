В Ледовом дворце Санкт-Петербурга проходит пятый матч серии плей-офф КХЛ между СКА и московским «Динамо». После 40 минут армейцы выигрывают со счетом 3:0.

Первую шайбу гости забросили в стартовой двадцатиминутке: за девять секунд до сирены на перерыв отличился Евгений Тимкин. Во втором периоде Эмиль Галимов удвоил преимущество петербуржцев, реализовав большинство. Спустя полторы минуты численным преимуществом воспользовался Игорь Ожиганов и довел счет до разгромного.

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Сегодняшний матч может стать решающим: если СКА одержит победу, то выйдет в следующий раунд Кубка Гагарина. На данный момент счет в серии — 3-1, команды играют до четырех побед.

Победитель этого противостояния выйдет либо на ЦСКА, либо на ярославский «Локомотив».