Президент России Владимир Путин поздравил Анастасию Мишину и Александра Галлямова с победой на чемпионате мира по фигурному катанию.

«Уважаемые Анастасия Викторовна и Александр Романович! Поздравляю вас с триумфом. Вы блестяще выступили на дебютном для вас чемпионате мира в Стокгольме, продемонстрировали высокое мастерство и недюжинный творческий потенциал. Открыли «золотой счет» нашей сборной на нынешних соревнованиях», — говорится в поздравительной телеграмме на официальном сайте президента.

Также слова признательности выражены в адрес тренеров и наставников, которые привели российскую пару к триумфу. Путин пожелал фигуристам новых спортивных достижений и всего наилучшего.

Напомним, Мишина и Галлямов в этом году впервые выступили на взрослом чемпионате мира и сразу завоевали золотые медали. После короткой программы они были третьими, но в произвольной вышли в лидеры за счет безупречного проката.