Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин поделился впечатлениями от первых тренировок на Гран-при Бахрейна, которые стали для него дебютными в Формуле-1.

Спортсмен признался, что испытал нечто особенное, впервые выступив в свободных практиках, но управление машиной иногда давалось ему с трудом.

«Само по себе это было очень позитивно. С технической точки зрения день был довольно сложным. Дул сильный ветер, причём он часто менял направление. Эти машины, по сравнению с Формулой-2, куда более серьёзно реагируют на ветер — как позитивно, так и негативно», — цитирует Мазепина пресс-служба «Хааса».

Гонщик добавил, что сегодня трасса была более медленной, чем в последний день предсезонных тестов, которые тоже прошли в Бахрейне. По словам Никиты, главное для него — набраться опыта, и сегодняшний день этому способствовал.

Напомним, Мазепин в обеих тренировках показал худший, 20-й результат. Руководство команды уже заявляло, что готово видеть «Хаас» в аутсайдерах этого сезона, так как машина сильно уступает конкурентам.