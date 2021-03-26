Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова подвела итоги ритмического танца на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

В лидеры вышли россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов, показавшие безупречное выступление. Александра Степанова и Иван Букин заняли пятое место, так как партнерша допустила ошибку на дорожке шагов.

«Синицина и Кацалапов превосходно откатали. Это было потрясающе! Жулин поставил замечательный танец! Сегодня совпало всё: и постановка, и исполнение. Поздравляю их! Что касается нашей второй пары, если бы Степанова не сделала ошибку, то они с Букиным были бы выше пятого места. Но была ошибка, поэтому они будут соревноваться с американцами и канадцами», — приводит слова Тарасовой «Чемпионат».

В тройку лидеров также вошли два американских дуэта — Мэдисон Хаббелл и Закари Донахью, Мэддисон Чок и Эван Бейтс. Четвертое место занимают канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.

В Стокгольме выступает еще один российский дуэт — Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, они располагаются на десятой строчке.

Произвольный танец состоится в субботу, 27 марта, в 19:00 мск.