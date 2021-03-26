«Авангард» на своей арене обыграл магнитогорский «Металлург» в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Игра проходила в Балашихе, где базируется омский клуб, и завершилась с крупным счетом 4:0 в пользу хозяев.

Подопечные Боба Хартли вышли вперед в стартовом игровом отрезке: на 12-й минуте отличился Корбан Найт, спустя пять минут он же удвоил преимущество.

Во втором периоде команды не отметились результативными действиями. Ещё две шайбы «Авангард» забросил в последней двадцатиминутке: сначала Егор Чинахов довел счет до разгромного, затем Найт оформил хет-трик.

Таким образом, «Авангард» повел в серии со счетом 3-2. Если «ястребы» выиграют следующий матч, то выйдут в финал Востока. Шестая встреча состоится в Магнитогорске 28 марта.