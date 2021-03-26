Комментатор по Dota 2 Виталий v1lat Волочай в подкасте относительно грядущего мейджора ONE Esports Singapore 2021 рассказал о словах киберспортсмена Романа RAMZES666 Кушнарёва. Геймер признался, что сидит в отеле, как в тюрьме и никуда не может сходить, а всё из-за того, что ждёт результатов теста на коронавирус.

Я сейчас общаюсь с Романом Кушнаревым, который долетел и пишет: »Сидишь как в тюрьме. Не дают ни в SPA сходить, ни воды купить, ничего. Ты сидишь, и всё. И после карантина, когда придет результат теста, если он негативен, то максимум, что тебе разрешат, — дойти до практиса.

Ранее комментатор и ведущий по Dota 2 Виталий v1lat Волочай поделился информацией о том, что мидер коллектива PSG.LGD Чэн NothingToSay Цзинь Сян всё ещё не может попасть в Сингапур, чтобы принять участие в грядущем Мейджоре ONE Esports 2021. Эту информацию Волочай озвучил в своём телеграм-канале.