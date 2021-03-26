Российская фигуристка Александра Трусова с двумя падениями исполнила произвольную программу на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

Спортсменка начала свое выступление с чистого четверного флипа, затем упала с четверного сальхова и отлично исполнила каскад из четверного лутца и тройного тулупа.

После этого Александра прыгнула двойной аксель и пыталась повторить четверной лутц, но вновь упала. С каскадом из четверного тулупа и тройного сальхова через олер она справилась успешно, как и с каскадом тройной лутц-тройной тулуп.

Судьи оценили выступление Трусовой на152,38 балла, что в сумме дало 217,20. На данный момент фигуристка идет первой, но после нее будут кататься еще одиннадцать человек.