Глава киберспортивного клуба HellRaisers Алексей Magician Слабухин поделился своими мыслями о вынужденных заменах в командах и снятии коллектива Natus Vincere к грядущему Мейджору ONE Esports Singapore 2021. По его словам, это будет ценный опыт для многих турнирных операторов, которые планируют проводить чемпионаты. Этими мыслями Слабухин поделился в телеграме.

Многие думают: “Почему они не сидели дома? Это же мейджор, так сложно потерпеть”. На практике это не дает гарантии. В истории нет слова “если”, поэтому мейджор станет хорошим уроком для многих турнирных операторов.

Ранее комментатор по Dota 2 Виталий v1lat Волочай в подкасте относительно грядущего мейджора ONE Esports Singapore 2021 рассказал о словах киберспортсмена Романа RAMZES666 Кушнарёва. Геймер признался, что сидит в отеле, как в тюрьме и никуда не может сходить, а всё из-за того, что ждёт результатов теста на коронавирус.