Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин оценил выступление Александры Трусовой в произвольной программе на чемпионате мира. Фигуристка пошла на пять четверных прыжков, три из них приземлила, с двух — упала.

«Для меня как будто закончились Олимпийские игры. Настолько эмоционально опустошен. Фигуристки являются частью нашей жизни. Это наши звездочки. Саша Трусова пошла на пять четверных. О таком никто не то, что на это рассчитывал, но и мечтать-то не мечтал», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Напомним, после короткой программы Трусова шла на 12-м месте из-за срыва каскада. Чтобы отыграться, она заявила пять квадов. Александра справилась с сольным четверным флипом и лутцем в каскаде с тройным тулупом, также с недокрутом приземлила четверной тулуп в каскаде с тройным сальховом через ойлер. С сольных лутца и сальхова спортсменка упала.

После своего проката она вышла на первое место, но после нее выступят еще одиннадцать участниц.